Ging es bei Let's Dance etwa nicht ganz mit rechten Dingen zu? Bei dem Tanzformat geht es nun in die ganz heiße Phase: Am vergangenen Freitag entschied sich endlich, wer im großen Finale und damit im letzten Kampf um den Titel "Dancing Star 2020" antreten darf. Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31) mussten sich letztendlich kurz vor dem Ziel geschlagen geben. Etwas, das der Freund der Profi-Tänzerin, Max Boas, sich nicht erklären kann: Er glaubt zudem, dass es bei dem Telefon-Voting ein technisches Problem gegeben haben könnte!

Der Influencer meldete sich nach der Show in seiner Instagram-Story zu Wort – und wirkte aufgrund des Ausscheidens seiner Liebsten und deren Schützling mächtig enttäuscht. Doch nicht nur das: Er fragte seine Fans direkt mal, ob sie Probleme beim Voting für sein Favoriten-Paar hatten. "Weil ich so oft angerufen habe und dann funktionierte es einfach nicht mehr", erklärte er die skeptische Nachfrage. "Und da frage ich mich: Sind das technische Probleme? Oder haben sie die Nummer vielleicht blockiert", führte er seine Gedankengänge aus – und unterstellte der Produktion somit indirekt Schiebung.

Doch nicht nur das Anruf-Problem verstimmte Max. Er übte auch Kritik an der Jury – insbesondere an "Let's Dance"-Urgestein Joachim Llambi (55). "Ich glaube, Llambi benimmt sich in vielen Situationen falsch", führte er aus. Tijan bekam im Halbfinale immer wieder Kritik vom Tanz-Experten – er vergab bei allen drei dargebotenen Performances weniger Punkte als seine Jury-Kollegen an den Schauspieler.

Getty Images Kathrin Menzinger und Tijan Njie in Köln

Instagram / maxboas Max Boas im Dezember 2019

Instagram / maxboas Max Boas und Kathrin Menzinger



