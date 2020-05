Dieses Foto hat echten Seltenheitswert! Sarah Ferguson (60) und Ex-Mann Prinz Andrew (60) scheinen sich immer noch blendend zu verstehen und das, obwohl die beiden seit 1996 getrennte Wege gehen. Nach ihrer Scheidung kümmern sich die zwei weiterhin gemeinsam um ihre Töchter Prinzessin Beatrice (31) und Prinzessin Eugenie (30). Familienbilder teilt Sarah aber eher selten. Jetzt machte die Herzogin von York allerdings eine Ausnahme und postete ein Foto, das sie zusammen mit Andrew und den beiden Kindern zeigt.

Auf dem Instagram-Schnappschuss, den Sarah am Freitag auf ihrem Account veröffentlichte, lächeln sie, Andrew, Beatrice und Eugenie gemeinsam in die Kamera. Sie wirken überaus erfreut darüber, den Tag miteinander verbringen zu können. Offenbar genießt die 60-Jährige die Zeit mit ihren Liebsten in vollen Zügen. Schließlich kommentiert sie ihren Beitrag mit den Worten: "Ich bin stolz darauf, dass wir so einen tollen internationalen Tag der Familie zusammen erlebt haben."

Auch die Fans der Rothaarigen sind begeistert von dem Bild. Einige unter ihnen wünschen sich offenbar sogar, dass Sarah und Andrew erneut vor den Altar treten. "Wir lieben euch, ihr liebt euch. Macht es offiziell und heiratet" und "Was für eine tolle Familie!" lauten nur zwei Antworten auf den Beitrag.

Getty Images Sarah Ferguson im September 2019 in London

Getty Images Sarah Ferguson, Herzogin von York

Actionpress/ Royal Press Europe Sarah Ferguson und Prinz Andrew



