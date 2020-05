Bei Kelly Rowland (39) und ihrem Ehemann kommt im Bett wohl keine Langeweile auf! Seit Mai 2014 ist der Destiny's Child-Star mit seinem Manager Tim Weatherspoon verheiratet. Wird es für die Beauty nach sechs Ehejahren nun Zeit, in gewisser Hinsicht kreativer zu werden? Offenbar ja: Die 39-Jährige verriet jetzt, mit welchen sinnlichen Tricks sie gelegentlich ihre Beziehung auffrischt: Sie und ihr Partner würden liebend gerne Rollenspiele spielen!

"Damit peppen wir die Dinge ein bisschen auf und haben Spaß dabei", gestand die Musikerin gegenüber People. "Wenn es um Sex geht, sage ich so etwas wie, 'Wenn ich mich heute verkleiden und in eine Rolle schlüpfen muss, Schatz, dann muss es wohl so sein!", zeigte sich die Sängerin selbstbewusst. "Wir haben heute noch denselben Spaß miteinander wie damals, als wir uns kennenlernten", schwärmte sie. So könne das Feuer der Ehe aufrechterhalten werden.

2014 bekam das Paar ihren ersten gemeinsamen Sohn mit dem Namen Titan Jewell und scheint auch nach sechs Jahren noch überglücklich zu sein. Ihr Geheimnis? "Wenn ich ein älteres Paar treffe, frage ich immer, was deren Meinung nach eine Ehe kaputtmachen kann. Dann kommt oft 'Geld und Kommunikation'. Ich denke, es gibt für alles eine Lösung. Mein Mann und ich haben gelernt, über alles zu sprechen", erzählte die Sängerin.

Getty Images Tim Weatherspoon, Kelly Rowland and Jermaine Dupri, 2017

Instagram / kellyrowland Tim Weatherspoon und Kelly Rowland, 2020

Instagram / kellyrowland Kelly Rowland im Jahr 2020



