Sind Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) etwa nur vor der Kamera gute Kumpels? In Shows wie "Joko und Klaas - das Duell um die Welt" verkörperten sie stets ein echtes Dreamteam. Dabei foppten sie sich immer wieder gegenseitig oder machten Scherzen auf Kosten des anderen – allerdings auf lustige Art und Weise, wie gute Freunde. Privat scheinen die beiden allerdings eher auf Distanz zu gehen!

In seinem Podcast AWFNR mit dem Fotografen Paul Ripke (39) verriet Joko nun: "Früher hat Klaas immer in Interviews gesagt, dass wir privat keinen Kontakt haben. Da war ich am Anfang immer ganz schön angefasst." Er habe immer gedacht, dass Klaas das doch nicht erzählen könne, weil es sonst so scheine, als ob sie nur beruflich befreundet seien. "Mittlerweile unterschreibe ich das eiskalt und sage 'privat keinen Kontakt'", machte der 41-Jährige klar. Er wisse nicht genau, ob Klaas damals in seiner Haltung einfach weiter war. "Oder ob ich einfach zu lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass wir nicht zueinander passen. So gut wir zusammen passen", fügte Joko hinzu.

Auf beruflicher Ebene scheint ihr Verhältnis aber nach wie vor super zu sein. Erst zu Beginn des Monats bewiesen sie, wie erfolgreich sie als Team sind. Bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" konnten sie sich gegen ihren Arbeitgeber durchsetzen und sich somit 15 Minuten zusätzliche Sendezeit auf ProSieben erspielen.

