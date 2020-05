Hat Yeliz Koc (26) nun endgültig mit der Vergangenheit abgeschlossen? Vor wenigen Wochen gab die ehemalige Bachelor-Kandidatin mehr oder weniger überraschend bekannt, dass sie wieder single ist. Auch der dritte Beziehungsanlauf mit ihrem On-Off-Partner Johannes Haller (32) ist gescheitert. Schon in der Vergangenheit deutete Yeliz hier und da an, dass die beiden sich nicht unbedingt im Guten getrennt haben. Nun verriet die Brünette: Das Ex-Paar hat seither gar nichts mehr miteinander zu tun!

In ihrer Instagram-Story gab die Influencerin ihren Followern die Chance, ihr Fragen zu stellen. Und die sind natürlich noch immer an der kürzlichen Trennung vom einstigen Bachelorette-Boy interessiert. So wollte ein Fan wissen, ob sie noch Kontakt zu Johannes habe. Yeliz' Antwort wirkte da recht eindeutig. "Nein, gar nicht mehr. Und ich habe auch null das Verlangen danach", stellte sie klar und untermauerte ihre Aussage mit einem Emoji, welches betende Hände darstellt.

Kurz nach der Verkündung des Beziehungsendes hatte Yeliz schon erklärt, dass sie durchaus wieder bereit für eine neue Liebe sei. Rege danach zu suchen scheint sie aber nicht – zumindest nicht im Internet, wie sie auf die Nachfrage, ob sie auf Datingplattformen aktiv sei, ausplauderte: "Nein, gar nicht. Das war ich auch noch nie. Ich lerne Menschen lieber spontan und persönlich kennen."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

Niedermüller,Thomas Johannes Haller und Yeliz Koc, 2018

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Oktober 2019



