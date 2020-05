Kader Loth (47) spricht offen über vermeintliche Makel! Eigentlich kennt man den Reality-Star durchgestylt und top gekleidet. Doch in der letzten Zeit hatte das Kult-Sternchen immer mal wieder mit einigen Beauty-Problemen zu kämpfen, vor allem die langen Haare machten Kader zu schaffen. Jetzt gibt sie ihren Fans erneut einen ungefilterten Einblick: Sie teilt ein Bild von ihrer Cellulite im Internet!

"Hilfe, dank der Quarantäne lassen Cellulite und Dellen grüßen!", schrieb Kader zu dem Foto auf Instagram und kündigte damit an, eine neue Problemzone zu haben. Auf dem Bild präsentierte das TV-Sternchen den Fans ihre Beine, die sie mit kurzen Shorts in Szene setzte. Zusätzlich setzte sie den Hashtag "absofortdiät". Doch das sehen ihre Follower offenbar ganz anders – ein Nutzer fand es toll, dass Kader zeige, dass nicht immer alles perfekt sei: "Das macht dich so sympathisch!" Auch ihre Freundin Danni Büchner (42) wollte Kaders Ansicht nicht teilen und machte der Reality-Queen ein Kompliment: "Du bist schön, so wie du bist!"

Kader macht sich aber nicht nur Gedanken um ihr eigenes Aussehen. Vor Kurzem unterzog sich Schlagersänger Michael Wendler (47) einer Nasen-OP – zu dem Ergebnis äußerte sie sich gegenüber Promiflash eher kritisch: "Ich als Beauty-Expertin bin von der neuen Nase von Michael Wendler etwas enttäuscht."

Anzeige

Instagram / kader_loth Kader Loth, TV-Sternchen

Anzeige

Getty Images Kader Loth, TV-Sternchen

Anzeige

Getty Images Kader Loth bei der Echo Preisverleihung, 2008



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de