Überraschung für die Community von Lena Schiwiora und Robin Riebling! Nachdem das Pärchen vergangenes Jahr auf Temptation Island seine Treue testete, sind die beiden nun in einem weiteren TV-Format zu sehen. Doch das hat zur Abwechslung nichts mit Liebe oder ihrem Beziehungsstatus zu tun. Lena möchte ihr Fashion-Gespür unter Beweis stellen und wird ab kommender Woche bei Shopping Queen mit Guido Maria Kretschmer (55) zu sehen sein!

Das verriet die TV-Blondine nun gegenüber Promiflash: Die Folgen wurden bereits vor Monaten aufgezeichnet und werden ab Montag nun endlich auf Vox ausgestrahlt. "'Shopping Queen' ist zwar ein komplett anderes TV-Format als 'Temptation Island', dennoch konnte ich wieder viele Erfahrungen sammeln, und wie man auch sehen wird, hatte ich ziemlich viel Spaß dabei", berichtete Lena begeistert. Schon seit sie ein kleines Kind gewesen sei, habe sie immer ihren eigenen Kopf für Mode gehabt. "Ich schaue die Sendung begeistert seit Jahren, und deshalb hat es mich umso mehr gefreut, Teilnehmerin zu sein", erklärte sie außerdem.

Direkt in der ersten Folge wird Lena an der Reihe sein. Als Shopping-Begleitung wird ihr natürlich ihr Verlobter Robin zur Seite stehen. Und das war eine ganz besondere Herausforderung für das Paar, wie Lena im Gespräch mit Promiflash offenbarte: "Ich habe Robin mitgenommen, obwohl wir sonst nie zusammen shoppen gehen! Wir streiten uns sonst immer nur, da wir so unterschiedliche Geschmäcker haben." Doch immerhin habe ihre bessere Hälfte ihr die Nervosität nehmen können. Welchem Motto sich Lena stellen musste und ob sie am Ende als strahlende Gewinnerin dastehen wird, zeigt sich nächste Woche.

