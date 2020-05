Steffen Kurz ist offenbar bereit für eine neue Liebe! Der Gastronom war im vergangenen Jahr noch mit Das Supertalent-Bekanntheit Emil Kusmirek (29) liiert. Kurz nachdem sich das Paar verlobt hatte, gab es aber auch schon wieder seine Trennung bekannt. Emil ist bereits wieder in festen Händen. Jetzt sucht auch sein Ex wieder nach einem Partner – und zwar in Roland Trettls (48) Kuppelshow First Dates Hotel.

"Also ein paar Gramm weniger könnten es schon sein", ist Steffens erste Reaktion, als er seinen TV-Flirt Firat zum ersten Mal sieht. Doch die anfängliche Skepsis weicht während des Dinners einer echten Sympathie. Gibt es also ein zweites Date? Steffen glaubt, dass sich da noch ein nettes Gespräch ergeben könnte. Und auch Firat kann sich vorstellen, den 55-Jährigen weiter kennenzulernen. "Ja, mich würde noch so ein paar Dinge am Steffen interessieren", erklärt der Arzt.

Am Morgen danach kommen sich die beiden dann schon ein bisschen näher. Der 35-Jährige cremt Steffen den Rücken ein und schwärmt: "Ja, er hatte auf jeden Fall einen guten Körper." Doch nach der Heimreise erkennen die beiden dann, dass der berühmte Funke eben doch nicht übergesprungen ist.

Getty Images Steffen Kurz und Emil Kusmirek im Februar 2019

TVNOW "First Dates Hotel"-Kandidat Firat

TVNOW Steffen, Kandidat bei "First Dates Hotel"



