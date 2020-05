Das große Germany's next Topmodel-Finale hat schon begonnen! Am vergangenen Freitag sorgte Heidi Klum (46) für Aufruhr, denn sie verkündete ihren vier Finalistinnen während eines TV-Interviews, dass der Showdown sofort starten würde. Die verbleibenden Kandidatinnen traten ihre nächste Challenge dann direkt auf einem Boot an – und zwar bei einem Fotoshooting auf der Spree in Berlin. Jetzt wurden erste offizielle Bilder vom finalen Shooting veröffentlicht!

Mit diesen Aufnahmen dürfte der Fernsehsender ProSieben jetzt für ordentlich Vorfreude bei den Fans gesorgt haben! Bei der wichtigen Fotosession mussten sich Jacky, Lijana, Maureen und Sarah (20) beim Posieren in einem überdimensional großen Cocktailglas beweisen. Doch damit noch nicht genug: Die Modelanwärterinnen wurden beim Fotografieren auch noch mit Wasser überschüttet. Dabei glänzten die Girls in bunten Burlesque-Kleidern vor den schönsten Sehenswürdigkeiten Berlins. Ganz à la Dita Von Teese (47) erinnerten auch die aufwendigen Frisuren an eine vergangene Zeit.

Die fertigen Bilder dürften die Zuschauer dann am kommenden Donnerstag im Fernsehen zu Gesicht bekommen. Während der Livesendung wird Heidi Klum die Siegerin küren. Jedoch müssen die Kandidatinnen dieses Jahr auf die Anwesenheit des Topmodels vor Ort verzichten – Heidi wird die Gewinnerin nämlich live aus Los Angeles bekannt geben.

Promiflash Dreharbeiten zum GNTM-Finale 2020

Getty Images Dita Von Teese, 2003

ProSieben Heidi Klum



