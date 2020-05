Harry Jowsey suchte bei Finger weg! nicht zum ersten Mal im TV nach der großen Liebe! In der neuen Netflix-Realityshow lernen sich 14 Singles in einem Ferienhaus in Mexiko kennen – auf körperliche Annäherung sollen die Teilnehmer jedoch verzichten. Zwischen dem Australier und der Single-Lady Francesca Farago funkte es bereits bei der ersten Begegnung. Sie verließen die Show als Paar. Doch dabei handelte es sich nicht um Harrys erste TV-Erfahrung: Der Hottie hatte zuvor schon an einem anderen Format teilgenommen – und gewonnen!

Im Jahr 2018 war Harry ein Teil der neuseeländischen Kuppelshow "Heartbreak Island". Dort lernte der dunkelhaarige Lockenkopf seine Ex-Freundin Georgia Bryers kennen und lieben. Das Couple konnte sich bei mehreren Challenges gegen die anderen Mitstreiter durchsetzen und sahnte das Preisgeld von umgerechnet rund 90.000 Euro ab. Die Prämie teilten die ehemaligen Turteltauben fair untereinander auf – ihre Liebe hielt hingegen nicht allzu lange: Bereits nach sechs Monaten gingen die TV-Stars wieder getrennte Wege!

Mit Harrys neuer Partnerin Francesca soll es besser laufen – dafür stehen die Zeichen jedenfalls nicht schlecht: Bei der großen Reunion-Show stellte der 23-Jährige seiner Liebsten mit einem Lolli-Ring via Webcam die Frage aller Fragen. Die richtige Verlobung wollen die Turteltauben nachholen, sobald sie sich wieder in die Arme schließen können.

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey im April 2020

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey, Netflix-Star

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey und Francesca Farago, bekannt aus "Finger weg!"

