Thomas Gottschalk (70) hat allen Grund zu feiern! Bereits in jungen Jahren entdeckte der Moderator das Rampenlicht für sich: Nach seinen Anfängen als freier Mitarbeiter beim Bayrischen Rundfunk wurde der gebürtige Bamberger im Jahr 1973 Sprecher der Abendschau-Nachrichten. Nur drei Jahre später gelang dem Entertainer mit der Musikclip-Sendung "Szene" der Durchbruch im Fernsehen. Heute feiert das beliebte TV-Gesicht seinen 70. Geburtstag!

Spätestens seit September 1987 war Thomas in aller Munde: Damals übernahm der Schauspieler die Rolle des Gastgebers in der berühmten Spielshow Wetten, dass..?. Dabei konnte das Geburtstagskind im Laufe der Jahre Größen wie Tina Turner (80), Robbie Williams (46) und Tom Hanks (63) auf seiner TV-Couch begrüßen. Am vergangenen Sonntagabend stand allerdings der 70-Jährige selbst im Mittelpunkt: In einer ZDF-Liveshow feierte Thomas mit zahlreichen prominenten Gästen in seinen heutigen Ehrentag.

Auch sein TV-Kollege Günther Jauch (63) war bei der Sondersendung mit von der Partie. Nach einem Ständchen von Moderatorin Barbara Schöneberger (46) ging Thomas allerdings nicht mit leeren Händen nach Hause: Von Komiker Otto Waalkes (71) bekam der blonde Lockenschopf sogar ein Geschenk in Form einer Ottifanten-Zeichnung.

Getty Images Thomas Gottschalk, TV-Berühmtheit

Getty Images Barbara Schöneberger, TV-Bekanntheit

Getty Images Otto Waalkes, Entertainer



