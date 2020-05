Bei Germany's next Topmodel kämpfte sich Larissa auf den siebten Platz – jetzt nutzt sie ihre Reichweite für eine ganz bestimmte Botschaft! In der Castingshow hatte die Blondine immer wieder mit ihrem großen Selbstvertrauen überzeugt – doch damit war sie offenbar nicht immer so gut ausgerüstet. Wegen gesundheitlicher Probleme hatte die Beauty nämlich früher mit ihrer Figur zu kämpfen. Jetzt sprach Larissa ganz offen über ihre große körperliche Veränderung!

"In den Jahren hab ich die Diagnose Histamin-Intoleranz bekommen. Ich habe fast 15 Kilo verloren und war alles andere als gesund", erinnerte sich Larissa mit einem Post auf Instagram an die Jahre 2016 und 2017 zurück. Zusätzlich teilte sie Fotos von ihrem Körper zu dieser Zeit und stellte diese neben aktuelle Bilder von sich. Mittlerweile sei es um ihre Gesundheit besser bestellt, und auch mit ihrem Körperbau ist Larissa wieder zufrieden: "Auf jeden Fall hat sich mein Körper in den letzten Jahren sehr verändert und ich bin echt happy damit." Bei ihren Fans kommt das gut an, ein Nutzer kommentierte: "Du bist so stark! Ich bewundere es wirklich, dass du eine so persönliche Geschichte erzählst!"

Für ihre neu hinzugewonnenen Rundungen kassierte Larissa während ihrer Teilnahme bei GNTM allerdings auch viele negative Kommentare. Darauf reagierte die Blondine gelassen und schrieb auf ihrem Account: "Trotzdem ist die Moral der Geschichte – Liebe dich selbst und höre nicht auf die anderen Leute, die meinen, sich in dein Leben einmischen zu müssen."

Anzeige

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa Neumann, GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa Neumann, GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa Neumann, GNTM-Kandidatin 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de