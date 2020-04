Larissa Neumann liefert bei Germany's next Topmodel Woche für Woche top Leistungen ab. In Folge neun musste die Blondine zwar ein wenig Kritik einstecken, konnte sich aber in der zehnten Episode schnell wieder berappeln. Larissa überzeugte bisher nicht nur bei den Fotoshootings auf ganzer Linie, sondern auch bei den regelmäßigen Catwalk-Prüfungen. Wer hätte da gedacht, dass sie lediglich aufgrund einer Wette bei GNTM mitmacht?

Im Interview mit ProSieben gibt die Frankfurterin offen zu: "Warum ich hier bin? Eigentlich wegen einer Wette. Ich habe mit meiner besten Freundin gewettet, wenn ich hierher gehe, muss sie nächstes Jahr zu DSDS." Damit dürfte die Musiksendung 2021 bereits jetzt um eine Bewerberin reicher sein. Immerhin hat Larissa ihren Teil der Wette längst erfüllt.

Die Fitnessliebhaberin stellt diesbezüglich klar: "Aber ich hatte es eigentlich auch schon immer vor, zu GNTM zu gehen, nach meinem Abitur." Und diesen persönlichen Wunsch merkt man Larissa in der Sendung auch an. An Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen mangelte es der 19-Jährigen bisher nicht.

