Evelyn Burdecki (31) sorgte im Kochstudio bei Grill den Henssler für ein ganz schönes Durcheinander – und das vor allem mit einem fehlenden Detail! Am Sonntag lief bereits die zweite Folge der aktuellen Staffel des kulinarischen Wettkampfes, bei dem Promis gegen Steffen Henssler (47) antreten. Mit von der Partie waren dieses Mal Bastian Bielendorfer, Paul Panzer und die ehemalige Dschungelkönigin, die einen eher verwirrten Eindruck beim Zubereiten des Desserts machte. Aber die Tollpatschigkeit von Evelyn startete nicht erst hinter dem Herd, sondern schon vorm Kleiderschrank: Sie gab in der Sendung zu, dass sie ihr Höschen vergessen hat!

Zu diesem Geständnis brachte sie die Moderatorin Laura Wontorra (31), die die Blondine mit ihren Nachfragen zusätzlich aus dem Konzept zu bringen schien. Eigentlich wollte sie nur wissen, auf welchem Teller Evelyn ihre Churros mit Schokoladensoße anrichten wolle, sie entschied sich für den roten. Von da an ging es um ihren gleichfarbigen Lippenstift und um Unterwäsche. Schließlich bemerkte Laura: "In so einem Minirock habe ich hier in der Küche auch noch niemanden kochen sehen!" Daraufhin antwortete die 31-Jährige nur: "Ich wollte eigentlich auch noch mein Bauch-Weg-Höschen anziehen, hab's aber vergessen!"

Aber nicht nur das vollständige Anziehen – auch der Nachtisch ging ziemlich in die nicht vorhandene Hose. Das frittierte Gebäck gelang laut Meinung der Jury keinem der Kontrahenten: "Das ist eine Frechheit", schimpfte der Kochbuchautor Christian Rach (62). Trotz der harten Bewertung durfte sich Evelyn schließlich freuen, denn sie konnte diesen Gang dennoch für sich entscheiden. Die Episode gewann allerdings trotz allem Steffen Henssler.

TVNOW / Frank W. Hempel Evelyn Burdecki bei "Grill den Henssler"

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Mai 2020

TVNOW / Frank W. Hempel Paul Panzer, Bastian Bielendorfer, Laura Wontorra, Evelyn Burdecki, Frank Buchholz, Steffen Henssler



