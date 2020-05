Pia Peukmann wurde von Diogo Almeida mächtig enttäuscht! Heute Abend wird endlich aufgeklärt, wie es mit den Kandidaten der diesjährigen Temptation Island-Staffel nach der Show weitergegangen ist. Nachdem Pia bemerkt hatte, wie sich ihr Partner Calvin Kleinen auf der Insel der Versuchung verhielt, bandelte sie mit dem Tätowierer Diogo an. Beim letzten Lagerfeuer trennten sich Pia und Calvin schließlich und die Blondine träumte von einer Partnerschaft mit Dio. Alle Zeichen standen auf Liebe. Doch wie sich jetzt herausstellt, hatte der Muskelmann nach dem Ende der Dreharbeiten an einer Beziehung mit Pia kein Interesse!

Mit Show-Moderatorin Angela Finger-Erben (40) sprach Pia über ihre derzeitige Situation. Auch gegenüber Promiflash stellte sie klar: "Ich wollte ihn natürlich kennenlernen, aber er hat das alles nur als eine Aufgabe angesehen. Als die Show vorbei war, war für ihn klar, dass man direkt getrennte Wege geht. Ich wollte mich nochmal treffen, aber von seiner Seite bestand keinerlei Interesse und wenn einer das nicht möchte, muss man das natürlich auch akzeptieren." Doch auch wenn sich das Blatt am Ende für sie zum Negativen wendete, bereue sie keinen Kuss oder was sich sonst zwischen ihnen abgespielt habe. Mit Diogo sprach sich Pia mittlerweile aus.

Doch wie sieht der die ganze Sache? Im Gespräch mit Promiflash erklärte Diogo: "Ich habe deutlich gemerkt, dass sie gar nicht mein Typ ist, in keinerlei Hinsicht! Was wir in der Villa hatten, würde ich eher als ein cooles Verhältnis zueinander bezeichnen. Als wir uns immer näherkamen, hatte ich auch Lust auf sie – das habe ich als Single-Mann ganz locker gesehen." Er habe die Zeit auf der Insel in vollen Zügen genossen, doch für seinen Geschmack habe sich Pia einfach zu schnell in ihn verliebt. In der Wiedersehensshow erklärte er außerdem, dass Pia schon auf Bali eifersüchtig reagiert habe, als er am letzten Abend mit Kumpel Eugen Lopez und Single-Lady Jacqueline Siemsen quatschend in einem Bett lag.

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW Jacky, Diogo, Calvin, Pia und Moderatorin Angela Finger-Erben

TVNOW Pia und Diogo bei ihrem Temptation-Date

TVNOW Pia Peukmann, "Temptation Island"-Kandidatin



