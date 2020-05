Wie viele Paare finden die Kandidaten bei Are You The One? diesmal? In der Kuppelshow stand die nächste Matching-Night an, und diesmal war Männerwahl. Die liebeshungrigen Boys mussten sich nach weiterem Beschnuppern in der Villa eine Dame aussuchen, von der sie denken, dass sie die Richtige sein könnte. Da die Teilnehmer bereits Mo und Aline als Perfect Match gefunden hatten, wird ein Licht in der Entscheidungsnacht auf jeden Fall aufleuchten. So viele weiße Leuchten gehen zusätzlich an…

Die verbliebenen Männer suchten sich mit viel Taktik und ohne dabei auf ihr Bauchgefühl zu hören eine Single-Lady als vorläufige Partnerin aus. Die Paare blieben zur Konstellation von letzter Woche unverändert – nur Ferhat (27) entschied sich heute für Michelle und nicht für Madleine. Ob diese Vorgehensweise ihnen das Genick brechen wird? Nachdem jeder gewählt hatte, leuchteten die Spots auf: Neben ihrem Perfect Match konnten die Kandidaten zwei weitere Paare ausfindig machen.

Wer das ist, erfahren sie nach wie vor nicht. Das gilt es in der nächsten Folge herauszufinden. Die beiden zusätzlichen Leuchten bewahrten die Liebessuchenden vor einem sogenannten "Blackout". Das bedeutet, die Gewinnsumme von 200.000 Euro bleibt für die nächste Runde gesichert, andernfalls hätten sie einen Verlust von 20.000 Euro in Kauf nehmen müssen.

TVNOW Luisa, Kevin, Sabrina, Aleks und Michelle von "Are You The One?"

TVNOW Kevin und Dominic bei "Are You The One?"

Are You The One?, RTL Aline bei der zweiten Matching-Night



