Nicole Kidman (52) leidet aktuell unter Schmerzen! Neben ihrem Job im Rampenlicht legt die Schauspielerin auch großen Wert auf einen gesunden Lebensstil. So zeigte sich die mehrfache Oscar-Preisträgerin im Netz schon häufiger nach einer ihrer regelmäßigen Jogging-Runden im Park. Vor einigen Wochen ging eine Sporteinheit bei der "Bombshell"-Darstellerin allerdings so gar nicht glimpflich aus: Nicole brach sich beim Laufen den Knöchel!

Mit starken Schmerzen war der Hollwoodstar vor rund fünf Wochen von einer Laufrunde zurückgekehrt. Wie Nicoles Ehemann Keith Urban (52) jetzt in einem Interview mit The Project verriet, habe die 52-Jährige ein Schlagloch übersehen und sei daraufhin umgeknickt. "Sie erlitt einen kleinen Bruch in ihrem Knöchel", erzählte der Countrysänger. Um die Heilung des verletzten Fußgelenks schneller voranzutreiben und die beanspruchten Fessel beim Gehen nicht unnötig zu strapazieren, muss Nicole in den kommenden Wochen einen speziellen orthopädischen Schuh tragen.

Mit der Verletzung scheint die Schauspielerin jedoch gut umzugehen. "Sie hat es viel besser weggesteckt als ich es wahrscheinlich getan hätte", lobte Keith seine Liebste. Besonders Nicoles Willensstärke, schnell wieder gesund zu werden, habe ihn beeindruckt: "Ich muss sagen, ihre innere Stärke war unglaublich!"

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban, Januar 2018

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, TV-Star

Anzeige

Getty Images Keith Urban, Sänger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de