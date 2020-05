Dieses Bild kann sich wirklich sehen lassen! Eigentlich kennt man die Sängerin Jessie J (32) – aus ihren Musikvideos und von großen Veranstaltungen – immer top gestylt und aufgedonnert. Natürlich greift sie für diese Anlässe auch gerne ordentlich zur Kosmetik. Jetzt überraschte die "Bang Bang"-Interpretin im Netz allerdings mit einem Selfie der etwas anderen Art: Sie präsentierte sich nämlich in einem ganz natürlichen Look und ist dabei auch noch völlig ungeschminkt!

"Frisches Gesicht am Sonntag", meldete sich die Sängerin auf ihrem Instagram-Profil bei ihren Fans und begeisterte zusätzlich mit einem Foto – denn auf diesem zeigte sie sich komplett ohne Make-up. In einem weiten T-Shirt und mit einer strengen Frisur posierte sie für ihr Internet-Publikum und brachte ihre Follower zum Staunen. Ein Nutzer kommentierte Jessies Bild fasziniert: "Ganz natürlich siehst du so schön aus!" Auch ein weiterer User zeigte sich entzückt: "Ich liebe diese natürliche Seite an dir! Sei stolz auf dich!"

Auch andere Stars stellten Make-up bereits infrage – Musikkollegin Lizzo (32) berichtete vor Kurzem gegenüber People, dass die ganze Schminke sogar ihr Selbstbild verändert habe: "Ich glaube, ich war in den letzten sechs Monaten jeden einzelnen Tag geschminkt. Man wird süchtig danach, sich komplett aufgebrezelt zu sehen."

Instagram / jessiej Jessie J, Musikerin

Instagram / jessiej Jessie J, Musikerin

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin



