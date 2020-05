Dieser Fehltritt wirkt sich nicht nur auf Ferhats (27) Liebesleben aus! In der vergangenen Doppelfolge von Are You The One? knutschte und kuschelte der Kölner zunächst mit Madleine, bevor er sich in der Matching-Night dann doch urplötzlich für Aline Lawin als Wunschpartnerin entschied. Für Laurin (22) war dies eine absolut miese Nummer. Ihm fällt es schwer, dieses Verhalten zu akzeptieren. Jetzt stellt er seinen Kumpel deshalb zur Rede!

"Ich bin so aufgewachsen, vor Frauen großen Respekt zu haben und ich will mit Männern, die keinen Respekt vor Frauen haben, einfach nichts zu tun haben", erklärt der 22-Jährige den Hintergrund seiner Wut. Laurin kann das Verhalten seines Freundes nicht verstehen und will deshalb von Ferhat wissen: "Was meinst du, wie sie sich fühlt? Ich kann sowas nicht ab, Alter. Sowas finde ich scheiße. Sowas möchte ich auch nicht in meinem Freundeskreis haben", stellt der Mönchengladbacher klar. Immerhin zähle die Drogistin in seinen Augen zu den charakterstärksten und liebsten Mädels im Haus, so eine Behandlung habe sie nicht verdient. "So schnell, wie ich das gemacht habe, so schnell habe ich das auch bereut", sieht der Ex-Amateurboxer seinen Fehler ein.

Blöd nur, dass Ferhat die gerade geglätteten Wogen durch sein plötzliches Geläster über Aline, die ihm schließlich doch nicht mehr so gut gefällt, wieder zunichte macht. "Warum muss er sie jetzt beleidigen? Was kann sie dafür, dass er so einen Fehler gemacht hat?", zeigt sich Laurin erneut von seinem Kuppelshow-Mitstreiter enttäuscht. Ob diese Bromance wohl noch zu retten ist?

