Wo soll der zweite Nachwuchs der Harrisons eigentlich schlafen? Anfang des Jahres teilten Sarah (28) und ihr Mann Dominic Harrison (28) mit, dass sie ihr zweites Kind erwarten. Seitdem halten die beiden ihre Community mit regelmäßigen Updates zur Schwangerschaft auf dem Laufenden. Da die Geburt immer näher rückt, plant das Paar nun auch, wo im Haus das Baby unterkommen soll. Dabei plauderte die Beauty jetzt erstaunliche Details aus: Anders als Töchterchen Mia Rose (2) bekommt Baby Nummer zwei kein eigenes Zimmer!

"Wir haben einfach bemerkt, dass eigentlich ein Kinderzimmer am Anfang nicht benötigt wird", verriet Sarah in ihrem aktuellen YouTube-Video. Die inzwischen zweijährige Mia habe das erste Jahr über nur bei ihren Eltern geschlafen. So soll es nun auch mit der zweiten Tochter der Webstars laufen. "Deswegen haben wir jetzt auch das komplette Schlafzimmer so hergerichtet, dass wir einfach hier alles haben, was wir brauchen", erklärte die schwangere Schönheit. Neben dem Ehebett fand nun auch eine Wickelkommode, ein Schrank mit Kleidung und Windeln sowie ein Beistellbett im Raum Platz.

Ob das noch ungeborene Kind also vielleicht in einem Jahr in sein eigenes Kinderzimmer ziehen wird? "Das wissen wir selbst noch nicht", gestand die 28-Jährige. Platz sei jedenfalls genug vorhanden – und das sogar für ein zusätzliches Spielzimmer für die beiden Mädchen.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTube-Stars

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia, Mai 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Dominic und Mia Rose Harrison



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de