Es war die große Überraschung in Folge sechs von Are You The One?: Aline Lawin und Mohamed Aidi (34) hatten sich streng genommen gar kein Date erspielt und sich lediglich über einen spontanen Partnertausch näher kennengelernt. Vor ihren wenigen Minuten Zweisamkeit hatten die zwei noch kaum Berührungspunkte. Umso erstaunlicher, dass gerade das Model und der Motivationstrainer als erstes von Experten ausgetüfteltes Paar enthüllt wurden. Das ging der Blondine durch den Kopf!

Im Interview mit Promiflash offenbart Aline: "In dem Moment war ich sprachlos und dachte wieder an den ersten Tag des Einzugs, da lag ich mit meiner ersten Vermutung nämlich richtig." Tatsächlich habe sie von Anfang an Indizien dafür wahrgenommen, dass die zwei im Rahmen der Show füreinander bestimmt sein könnten. "Anfangs bin ich rein oberflächlich und altersbedingt davon ausgegangen, dass Mo mein Match sein könnte", erklärt die 33-Jährige.

Und wie war nun die erste Nacht zu zweit in der Honeymoon-Suite? "Die erste gemeinsame Nacht war sehr entspannt. Mo ist ein Gentleman. Wir hatten ein schönes Gespräch und mussten alles erst einmal verarbeiten", erinnert sich Aline. Nach ihrem gemeinsamen Auszug aus der Flirt-Villa hätten sie zusammen tolle Abenteuer in Kapstadt erlebt. Bleibt abzuwarten, wie es wohl zwischen Mo und der Hostess weitergegangen ist...

Instagram / aline.lawin Aline Lawin, TV-Star

Instagram / motivationbymo Mo, TV-Star

Instagram / aline.lawin Aline Lawin, Reality-Bekanntheit



