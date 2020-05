Eine der emotionalsten Germany's next Topmodel-Staffeln geht nun zu Ende! Am Donnerstag findet mittlerweile zum 15. Mal das Finale der erfolgreichen Casting-Sendung statt. Mit Maureen, Lijana, Jacky und Sarah haben es vier völlig unterschiedliche Frauen in den großen Showdown geschafft – doch alle erlebten zuvor eine Reise voller Höhen und Tiefen: Promiflash blickt schon jetzt auf die emotionalen Highlights der Staffel zurück!

Maribel erzählt von ihrer Familientragödie

Der wohl bewegendste Moment der gesamten Season passierte bereits in der dritten Folge: Nachdem Maribel als Nachzüglerin dazugestoßen war, offenbarte sie ihren Mitstreiterinnen ihre traurige Vergangenheit und erzählte den Mädels von dem tödlichen Autounfall ihrer Familie. Beinahe alle Konkurrentinnen begannen anschließend zu weinen: "Das ist einfach schwer, so etwas zu hören! Das ist jemand, mit dem man reden kann – nicht jemand auf YouTube", schluchzte Tamara.

Abschied von Mareike

Nach knapp acht Wochen hatte die Berlinerin während der Castings für die Berlin Fashion Week das Handtuch geworfen: Weil sie ihre Familie und Freunde so sehr vermisste, insbesondere ihren Freund, beschloss Mareike, die Show zu verlassen. Für viele Mädchen ein echter Schock: "So habe ich sie noch nie gesehen. Sie tut mir wirklich leid!", erklärte Sarah damals traurig.

Maureen berichtet ihre Rassismus-Erfahrung

Am Ende der zwölften Episode flossen erneut die Tränen: Nach ihrem Walk durften die Mädels vor Heidi Klum (46) und Bloggerin Chiara Ferragni (33) eine kurze Rede halten. Maureen berichtete dabei unter Tränen von den rassistischen Anfeindungen, die sie bereits seit der Kindheit erleben musste. Auch Nadines Ansprache ließ kein Auge trocken, als sie zur Stammzellen-Registrierung aufrief – denn sie verlor bereits eine Freundin an Krebs.

Besuch der Familien

Im Viertelfinale bekamen die Mädchen ein letztes Mal Unterstützung aus der Heimat: Geschwister, Freunde und Eltern besuchten die Girls in Los Angeles – und auch dabei flossen Tränen. Besonders Lijana weinte vor Freude, als ihre Schwester Angie sie überraschte und ihr persönlich Kraft für die letzten Wochen schenkte.

Anzeige

ProSieben Heidi Klum

Anzeige

Instagram/maribel_gntm2020_official Maribel Sancia Todt, April 2020

Anzeige

Instagram / mareike.gntm2020.official Mareike Lerch im März 2020

Instagram / maureen.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Maureen

Instagram / lijana.gntm2020.official Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Lijana mit ihrer Schwester im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de