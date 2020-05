Ehrliches Geburts-Update von Lilli Hollunder (34)! Die ehemalige Verbotene Liebe-Darstellerin und ihr Liebster, Profi-Fußballer René Adler (35), sind Anfang des Jahres zum ersten Mal Eltern geworden. Die Schauspielerin brachte einen prächtigen und gesunden Sohnemann zur Welt. Der Kleine hört auf den Namen Casper und ist seither der Mittelpunkt im Leben seiner berühmten Eltern. Doch die Geburt hat einige Spuren hinterlassen, wie Lilli nun ehrlich zugab.

"Es hat mich gut zerrissen untenrum. So ist das, die Wahrheit einer Geburt, was man vorher nicht so bedenkt", erklärt Lilli ihren momentanen Körper-Zustand im Gespräch mit RTL. Egal ob Stehen, Gehen oder Sitzen, der Schauspielerin würde gerade jeder Zustand wehtun. Doch das ist nicht die einzige Einschränkung, mit der die TV-Darstellerin zu kämpfen habe: "Nach der Entbindung konnte ich nicht auf Toilette gehen, obwohl ich so dringend musste."

Auch ihre Brüste scheinen nach der Entbindung noch etwas geschwollen zu sein. Vor Kurzem zeigte Lilli, wie sie ihre Oberweiten-Schmerzen mit Kühl-Akkus linderte. Sie würde aktuell zu viel Muttermilch produzieren.

