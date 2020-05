Das Finale von Let's Dance fällt in diesem Jahr besonders spannend aus. In den vergangenen Wochen wurde in der beliebten Tanzshow ordentlich aussortiert. Nachdem sich Tijan Njie (28) im Halbfinale verabschieden musste, kämpfen Luca Hänni (25), Moritz Hans und Lili Paul-Roncalli (22) am Freitagabend in der letzten Sendung um die begehrte Trophäe. Doch wer von ihnen hat am Ende das Potenzial zum Sieger?

Luca konnte mit Christina Luft (30) an seiner Seite in der aktuellen Staffel für viele Highlights sorgen und sah von der Jury regelmäßig die Zehn-Punkte-Kelle. Mit seinem Talent konnte er zudem die Promiflash-Leser von sich überzeugen. Aus den vergangenen Wochen ist der Sänger eindeutig als Favorit hervorgegangen. Auf diesem Erfolg sollte sich der 25-Jährige jedoch nicht ausruhen, denn die Zirkusartistin ist ihm dicht auf den Fersen. Lili zeigte mit Massimo Sinató (39) ihr Können auf dem Parkett und konnte damit ebenfalls voll punkten.

Der Athlet Moritz steht seinen Konkurrenten dabei aber in nichts nach. Der Ninja Warrior Germany-Star mauserte sich in den vergangenen Wochen mit Profitänzerin Renata Lusin (32) an seiner Seite zum Geheimfavoriten. Die drei begabten Nachwuchstänzer werden sich am Freitag also ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Wer hat die Nase vorne? Stimmt ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Luca Hänni und Christina Luft, "Let's Dance"-Paar 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató im "Let's Dance"-Halbfinale

Thomas Burg/ Action Press Renata Lusin und Moritz Hans bei "Let's Dance"



