Happy Birthday, Naomi Campbell (50)! Kaum zu glauben, aber wahr – vor genau 50 Jahren erblickte das heutige Topmodel das Licht der Welt. Mit gerade einmal 15 wurde die Britin im Londoner Covent Garden entdeckt, nur kurz darauf war sie schon das erste Mal in einem Hochglanzmagazin zu sehen. Noch heute ist sie ein sehr gefragtes Model. Promiflash blickt für euch auf Naomis Karriere zurück!

Neben ihrer grandiosen Model-Laufbahn, in der sie unter anderem auch für den Unterwäsche-Riesen Victoria's Secret gelaufen war, machte sich die heute 50-Jährige auch einen Namen in der Beauty-Branche. 1999 brachte sie beispielsweise ihr allererstes Parfüm auf den Markt – weitere folgten und die sind bis heute richtige Verkaufsschlager. Dass Naomi ziemlich wandelbar ist, stellte sie auch gern immer wieder in TV- oder Filmproduktionen unter Beweis. So spielte sie unter anderem in einer Folge von Der Prinz von Bel-Air mit.

Doch bei all den Erfolgen geriet die Beauty auch des Öfteren schon mit Negativ-Schlagzeilen in die Presse. So hatte sie 2007 ihrem Hausmädchen ein Telefon an den Kopf geworfen. Nur ein Jahr später verurteilte ein Londoner Gericht sie zu gemeinnütziger Arbeit, weil sie Polizisten am Flughafen Heathrow attackiert und das Kabinenpersonal beleidigt hatte. Dennoch muss man Naomi eines lassen – ihren Erfolg hat all das nie geschadet!

Getty Images Naomi Campbell im Juni 2000

Getty Images Naomi Campbell auf der Victoria's Secret Fashion Show 2003

Getty Images Naomi Campbell im Februar 2007

Getty Images Naomi Campbell im Mai 2010

Getty Images Naomi Campbell im Juli 2013 in London

Getty Images Naomi Campbell im Mai 2017

Getty Images Naomi Campbell auf der Paris Fashion Week, Februar 2020

