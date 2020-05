Was für ein rührender Anblick! Jorge Gonzalez (52) und sein Vater Gudelio haben anscheinend einen guten Draht zueinander. Das beweisen auch die süßen Momente des Vater-Sohn-Gespanns, die der Let's Dance-

-Juror regelmäßig auf seinem Social-Media-Kanal teilt. Mit seinem neuesten Post beweist Jorge, dass sein Papa auch mit 98 Jahren noch ziemlich fit ist. Und nicht nur das, der Clip enthüllt auch das besondere Talent des Seniors.

In der kurzen Aufnahme tanzen er und sein Sohnemann gemeinsam zu dem Latin-Song "Oye Como Va". Schon nach den ersten Sekunden des Instagram-Videos ist klar: Jorge wurde sein Körper- und Rhythmusgefühl offenbar in die Wiege gelegt. Dass Gudelio sich in seinem hohen Alter noch so gut bewegen kann, ist einfach bewundernswert. Wegen der aktuellen Situation können sich die beiden gerade nicht sehen, und das fällt Jorge anscheinend besonders schwer. Schließlich kommentierte er seinen Vatertagsgruß mit den Worten: "Papa, ich vermisse dich und hoffe, wir können so bald wie möglich tanzen und dieses schöne Leben zusammen genießen."

Eine Sache dürfte den Catwalk-Trainer jedoch zum Glück ablenken – das "Let's Dance"-Finale. Heute Abend wird das Siegerpaar der Show gekürt. Im Finale stehen nun die Artistin Lili Paul-Roncalli (22) mit Tanzpartner Massimo Sinató (39), der Sänger Luca Hänni (25) mit Christina Luft (30) und der Sportkletterer Moritz Hans mit Renata Lusin (32).

Anzeige

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez und sein Vater Gudelio

Anzeige

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez kurz vor der ersten "Let's Dance"-Show 2019

Anzeige

Thomas Burg Let's Dance Jury 2020: Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Joachim Llambi



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de