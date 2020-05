Katja Kalugina (27) sorgt für Liebesspekulationen! Im vergangenen Jahr hatte die Let's Dance-Tänzerin ihren Fans ein trauriges Beziehungsupdate gegeben. Nach nur wenigen Monaten Turtelzeit hatten sie und ihr Freund Nico Schwanz (42) sich im Juli 2019 getrennt. Einen neuen Mann an ihrer Seite hat die Blondine der Öffentlichkeit seitdem noch nicht präsentiert. Bis jetzt? Verdächtige Aufnahmen deuten an, dass Katja nicht mehr solo ist...

Auf ihrem Instagram-Account finden sich gleich zwei Anzeichen dafür, dass die Tanztrainerin wieder glücklich mit einem neuen Mann ist. Die 27-Jährige teilte nicht nur einen Schnappschuss aus dem Bett, wo sie anscheinend neben einem dicken Strauß roter Rosen aufgewacht war – möglicherweise können die Follower in ihrer Story sogar den ersten Blick auf ihren Neuen erhaschen. Am Freitagabend hat sich Katja das "Let's Dance"-Finale nicht allein angesehen. Sie postete ein Bild von der Couch, auf dem zwei behaarte Männerbeine neben ihren zarten Beinen zu sehen sind.

Während die Beauty womöglich also auf Wolke sieben schwebt, hat ihr Ex Nico gerade nicht allzu viel Glück in der Liebe. Zwar war er zwischenzeitlich mit Bachelor in Paradise-Bekanntheit Julia Prokopy (25) liiert. Vor wenigen Tagen bestätigte die 25-Jährige aber gegenüber Promiflash: "Nico und ich sind kein Paar mehr."

