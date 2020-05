Moritz Hans' Freundin ist von der Leistung ihres Liebsten vollkommen überrascht! In der aktuellen Staffel von Let's Dance wirbelte der Ninja Warrior Germany-Star mit Profitänzerin Renata Lusin (32) Woche für Woche über das Tanzparkett. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Kontrahentin Lili Paul-Roncalli (22) musste sich der Sportler am Ende allerdings geschlagen geben: Das Tanz-Duo belegte den zweiten Platz. Moritz' Partnerin Renée platzt dennoch vor Stolz!

"Ich hätte nie gedacht, dass er so gut tanzen kann", verriet Renée in ihrem allerersten Interview kurz nach der finalen Entscheidung gegenüber RTL. Zuvor habe die dunkelhaarige Schönheit ihre bessere Hälfte nämlich nie tanzend zu Gesicht bekommen. "Jede Woche war ich überrascht, was die beiden da wieder aufs Parkett gezaubert haben", zeigte sich die Beauty erstaunt. Doch, auch wenn es am Ende nicht für den Sieg gereicht hat: "Ihr wart Hammer", teilte Renée stolz mit.

Durch Moritz' Ehrgeiz und die Leidenschaft war sich Renée bereits zu Beginn der Tanzshow sicher, dass es der 24-Jährige weit bringen könne – mit dem zweiten Platz habe sie damals allerdings nicht gerechnet. Der Kletterer war vom Final-Aus hingegen etwas enttäuscht: "Ich war im ersten Moment schon so ein bisschen: 'Mhhm verdammt, zweiter", gab der Stuttgarter zu.

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Moritz Hans bei der "Let's Dance"-Kennenlern-Show

Anzeige

Instagram / moritz_hans Moritz Hans, Sportler

Anzeige

Instagram / moritz_hans Moritz Hans, "Ninja Warrior"-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de