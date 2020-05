Schwerer Schlag für Fiona Erdmann (31)! Eigentlich könnte es bei der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin derzeit kaum besser laufen. Gemeinsam mit Freund Mohammed erwartet sie ihr erstes Kind. Um das Familienglück in Dubai perfekt zu machen, fehlte nur noch das passende Eigenheim. Das Paar hatte ein Haus sogar schon so gut wie sicher: Doch nun wurde ihnen ein Strich durch die Rechnung gemacht!

Auf Instagram schilderte die 31-Jährige die Vorkommnisse: "Wir haben heute von dem Besitzer unseres 'eigentlich neuen Hauses' die Nachricht bekommen, dass er ein höheres Angebot bekommen hat." Dabei wurde von beiden schon eine Vereinbarung mit ihrer Maklerin unterschrieben. Dennoch versucht Fiona, positiv zu bleiben: "Ich hab zu meinem Schatz gesagt, dass ich mich nicht ärgern werde und glaube, dass alles aus einem Grund geschieht." Womöglich wolle das Schicksal sie vor etwas beschützen. Doch nicht immer konnte die gebürtige Saarbrückerin solche Rückschläge so gelassen sehen: "Früher hätte ich mich geärgert und wäre traurig gewesen. Heute habe ich Vertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll."

Fionas positive Einstellung könnte womöglich auch darin gründen, dass sie momentan von Glücksgefühlen geradezu überwältigt wird. "Um ehrlich zu sein, es ist die schönste Zeit ever!", schrieb sie vor Kurzem im Netz. Zudem gehe es ihrem Baby gut und sie könne die Schwangerschaft nun richtig genießen.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Mai 2020

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Anzeige

Getty Images Fiona Erdmann, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2007



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de