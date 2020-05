Angelina Pannek (28) ist traurig! Dabei könnte die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin momentan eigentlich kaum glücklicher sein: Schon bald soll das erste gemeinsame Kind mit dem ehemaligen Rosenkavalier Sebastian Pannek (33) zur Welt kommen. Aus diesem Anlass wollte sie kurz vor der Geburt nach amerikanischer Tradition eine Baby-Party schmeißen. Doch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage und der damit einhergehenden Schutzmaßnahmen fällt diese leider ins Wasser. Nun versucht Angelinas Schwester, ihr etwas Trost zu spenden.

Auf Instagram erklärte die 28-Jährige: "Ich muss sagen, ich war lange etwas traurig, dass ich keine Babyparty haben werde, weil dies ja aktuell einfach nicht möglich ist." Es gebe in ihren Augen zwar Wichtigeres, dennoch wäre das ein schönes Erlebnis gewesen. Ganz ausfallen soll die Fete aber nicht: "Wir werden das dann als Welcome Party, wenn es wieder erlaubt ist, nachholen." Um Angelina etwas aufzumuntern, hat ihre Schwester ihr nun eine kleine Überraschung gemacht und eine dreistöckige Torte backen lassen. Das süße Kunstwerk mit der Aufschrift "Es ist ein Junge" präsentierten die werdende Mama und ihr Gatte stolz im Netz.

Bis der kleine Sohnemann das Licht der Welt erblickt, dürfte es auch nicht mehr all zu lange dauern. Angelina trifft sogar schon die letzten Vorbereitungen. "Am Waschen bin ich auch. Leute, ich stehe vor dem Wäscheständer mit so Minisachen. Alles so miniklein", verriet sie vor wenigen Tagen in ihrer Story.

Instagram / angelinaheger Angelina Pannek, März 2020

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Mai 2020



