Liebes-Update bei Christos Christodoulou (25)! Eigentlich sollte es die ganz große Liebe sein, die der ehemalige "Biggest Loser"-Kandidat fühlte, als er nach der Abspeck-Show seine Sandra kennengelernt hatte. Sie hatten sogar schon gemeinsame Zukunftspläne geschmiedet – doch leider kommt manchmal einiges anders als geplant. Nachdem bereits wild über eine mögliche Trennung der beiden spekuliert worden ist, gibt der Musiker nun im Promiflash-Interview bekannt: Er ist nicht mehr mit seiner Partnerin zusammen!

Promiflash hatte in der vergangenen Woche bereits vermutet, dass Christos und Sandra kein Paar mehr sind, da er alle gemeinsamen Bilder auf seinem Instagram-Profil gelöscht hatte. Jetzt machte er es offiziell: "Die Spekulationen über die gelöschten Paarfotos waren richtig. Ich habe mich getrennt." Die Gründe dafür wollte er allerdings nicht mitteilen, "denn, es wäre einfach nicht fair und ich finde sowas gehört nicht in die Öffentlichkeit." In den letzten Tagen sollen ihn sogar etliche Hass-Nachrichten von Followern erreicht haben, die nicht nachvollziehen können, dass er sich aus vermeintlich heiterem Himmel von seiner Liebsten getrennt hat.

Zu diesen Kommentaren von Leuten, die nicht wissen, was zwischen ihm und seiner Ex tatsächlich vorgefallen ist, bezieht er klar Stellung: "Das sind halt die unschönen Seiten von einem Leben in der Öffentlichkeit, die mich aber stärker machen werden."

Instagram / iamchristosjesus Christos Christodoulou, ehemaliger "The Biggest Loser"-Kandidat

Instagram / iamchristosjesus Christos Christodoulou im März 2020

Instagram / iamchristosjesus Christos Christodoulou



