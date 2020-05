Manuel Cortez wird heute 41! Anlässlich seines Geburtstags erinnert sich der Schauspieler an die vergangenen Jahre zurück, wobei vor allem die letzten Monate besonders ereignisreich für ihn waren: Im Oktober hatten er und Miyabi Kawai (46) ihre Trennung bekannt gegeben. Nur wenige Wochen später ging es seiner ehemaligen Partnerin gesundheitlich nicht allzu gut und der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer war in großer Sorge. Dennoch zeigt sich der Stylist sowohl für die Höhen wie auch die Tiefen im Verlauf seines Lebens dankbar!

Auf Instagram postete der Verliebt in Berlin-Darsteller ein Bild, mit dem er sich sozusagen bei sich selbst an seinem Ehrentag bedanken will. Damit gab er außerdem zu, dass er sich nach dieser schwierigen Zeit gerade auf einer Reise zu seinem Selbst befinde: "Danke für mein Leben, meine Familie und Freunde. Danke für all die Abenteuer, die Erkenntnisse und das Wissen, das ich sammeln darf." Weiterhin sei er glücklich darüber, seinen Lebensweg so frei gestalten zu können, wie er es möchte und überhaupt die Möglichkeit zu haben, auf dieser Welt zu sein. "Danke für meine Gesundheit und die Liebe, die ich geben und bekommen darf."

Seine Follower sind begeistert von diesem ehrlichen Statement. "Sich selbst zu finden und dann zu erfahren, wer du bist, ist einfach das Beste, was dir passieren kann", schrieb ein Fan. Andere wünschten ihm einfach einen tollen Tag und alles Liebe zum Geburtstag.

Getty Images Miyabi Kawai und Manuel Cortez im Januar 2019

Instagram/dercortez Manuel Cortez, Januar 2020

Getty Images / Zacharie Scheurer Manuel Cortez, Bestseller-Autor und TV-Gesicht

