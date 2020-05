Was wird nur aus den einstigen Are You The One?-Turteltauben Dominic Ewig (24) und Melissa (23)? Eigentlich hätte die Kuppelshow für den Influencer und die Immobilienkauffrau nicht besser starten können: Bei ihnen knisterte es sofort! Blöd nur, dass die zwei in der Match-Box herausfanden, dass sie laut Expertenmeinung kein gutes Paar abgeben würden. Nach diesem Ergebnis ging die Blondine plötzlich auf Abstand. Promiflash offenbarte sie nun den genauen Grund!

Es waren Szenen, die ihre Fans überrascht haben dürfen: Waren Domi und Melissa eben noch noch im Kuschelmodus, erklärte die 23-Jährige plötzlich, dass sie sich die Chance auf den perfekten Partner nicht verbauen wolle. Und das, obwohl Domi kurz zuvor betont hatte, etwas für sie zu empfinden. "Ich bin eine sehr realistische Person und immer sehr vorsichtig, was Männer kennenlernen und sich verlieben angeht. [...] Ich habe auch etwas für Dominic empfunden, aber ich bin vorsichtig und dachte: Nach so wenigen Tagen empfindet er schon so für mich, das geht ja voll schnell bei dem. Das kann ja gar nicht sein", erklärt sie Promiflash.

Obwohl sie Domi die kalte Schulter zeigte, bedeutete das aber nicht, dass sie kein Interesse mehr an ihm hatte: "Es hatte im Prinzip auch mit der Matchbox-Entscheidung zu tun, weil ich weiterhin mein Match finden und zum Wohl des Teams mitarbeiten wollte ", offenbart sie. Diese etwas komplizierte Lovestory scheint also noch nicht endgültig vorbei zu sein!

Instagram / melissa.ayto Melissa, "Are You The One?"-Kandidatin

TVNOW Melissa und Dominic bei "Are You The One?"

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Melissa



