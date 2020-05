Als alleinerziehende Mutter fällt es Alexandra Rietz (48) schwer, einen Mann kennenzulernen. Die "K11 - Die neuen Fälle"-Darstellerin ist seit Anfang 2016 Mutter einer kleinen Tochter. Mit 44 Jahren ist sie damals völlig überraschend schwanger geworden. Mit ihrem Freund Carsten war sie zu diesem Zeitpunkt erst ein paar Monate zusammen. Etwa ein Jahr nach der Geburt ging die Beziehung dann in die Brüche. Seither lebt sie allein mit Töchterchen Romy. Mittlerweile würde Alexandra gerne mal wieder einen Mann treffen – doch das ist als alleinerziehende Mutter gar nicht so leicht.

"In meinem Fall ist es fast unmöglich, einen neuen Mann kennenzulernen", meint die 48-Jährige gegenüber Bild. Mit Kind und Hund sei es ihr kaum möglich, auszugehen und Bekanntschaften zu machen. Auch an Tagen, an denen Romy mal bei ihren Großeltern schläft, geht die TV-Bekanntheit selten aus. Sie genießt dann meistens ihre wohl verdiente Ruhe. Tatsächlich hatte Alex seit der Geburt ihrer Tochter kein Date mehr. "Ich bin mit einem kleinen Kind auch nicht unbedingt der Hauptpreis für einen Mann", glaubt sie.

Sich ganz alleine um ihre Kleine zu kümmern, ist für Alexandra nicht immer leicht: "Am Anfang fand ich es echt brutal. Obwohl ich behaupte, dass ich relativ tough bin und kein Problem damit habe, Entscheidungen allein zu treffen. Aber du bist halt immer gefragt, du musst als Mama immer angeschaltet sein."

Anzeige

Sat.1 / K11 - Die neuen Fälle Daniela Stamm, Michael Naseband, Alexandra Rietz und Philipp Stehler, "K11"-Kommissare

Anzeige

Instagram / alexandra.rietz Alexandra Rietz mit ihrer Tochter Romy

Anzeige

Getty Images Alexandra Rietz im Cruise Centre Altona in Hamburg, 2015

Wusstet ihr, dass Alexandra eine kleine Tochter hat? Ja klar! Nein, bisher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de