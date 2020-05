Jessica Simpson (39) schwebt im absoluten Liebesglück! Im Mai 2010 lernte die Sängerin den ehemaligen Footballspieler Eric Johnson (40) kennen und lieben. Nach der Verlobung im November 2010 trat das Paar am 5. Juli 2014 ganz romantisch auf einer Ranch in Kalifornien vor den Traualtar. Inzwischen gehen die Eheleute seit zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Zu diesem besonderen Meilenstein widmete die Musikerin ihrem Liebsten jetzt rührende Worte im Netz!

"Ich habe mich heute vor zehn Jahren Hals über Kopf in diesen perfekten Mann verliebt", schwärmte Jessica am vergangenen Donnerstag via Instagram von ihrem Gatten. Ganz zufällig habe der 40-jährige US-Amerikaner das Herz der "I Wanna Love You Forever"-Interpretin im Sturm erobert. "Er gehört mir, ich bin sein, für immer", stellte die Beauty abschließend klar.

Bereits im Mai 2012 wurde die Liebe der beiden mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Maxwell gekrönt. Nur ein Jahr später erblickte Sohnemann Ace das Licht der Welt. Inzwischen sind Jessica und Eric stolze Dreifach-Eltern: Im vergangenen Jahr wurde das jüngste Familienmitglied, die einjährige Birdie Mae Johnson (1) geboren.

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Getty Images Jessica Simpson, Schauspielerin

Instagram / jessicasimpson Eric Johnson mit Jessica Simpson und den Kids, April 2020



