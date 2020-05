Die Fans von Grill den Henssler haben allen Grund zur Freude! Vor wenigen Wochen startete die neue Staffel der beliebten Kochshow. Neben Fernsehbrutzler Steffen Henssler (47) sind unter anderem die neue Moderatorin der Sendung Laura Wontorra (31) und die Promi-Jury bestehend aus Reiner Calmund (71), Mirja Boes (48) und Christian Rach (62) mit dabei. Wegen der aktuellen Situation kam es im Vorfeld bei den Dreharbeiten des Formats zu einigen Verzögerungen. Nun kündigten die Macher an, wie es in Zukunft für Steffen und sein Team weitergehen wird.

Laut VOX werden im Sommer sechs neue Folgen in den Kölner MMC Studios gedreht. Die Promi-Jury aus Reiner, Mirja und Christian werde ebenso wieder mit an Bord sein, wie Gastgeber Steffen und Neuzugang Laura. Auf Publikum wolle der TV-Sender aber weiterhin verzichten. Schließlich stehe die Gesundheit der Crew an erster Stelle. Wann die Folgen letztendlich ausgestrahlt werden, sei aber noch nicht bekannt.

Für Moderatorin Laura dürfte dies die Chance sein, die Fans der Küchenschlacht weiter von sich zu überzeugen. Nachdem Annie Hoffmann (36) die zwei vergangenen Staffeln an Steffens Seite stand, hat nun Laura ihren Platz eingenommen. Steffen ist jedenfalls begeistert von seiner neuen Kollegin. Wie kommt sie bei euch an? Stimmt unten ab!

