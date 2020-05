Sie wollte noch einmal die Liebe im TV suchen! Bei First Dates Hotel suchen Singles jedes Alters nach der großen Liebe. Roland Trettl (48) greift den Liebessuchenden dabei gekonnt unter die Arme und arrangiert romantische Dates. Auch Danielle versuchte ihr Glück bei dieser Sendung – doch Datingshow-Fans dürften die Blondine bereits aus einem anderen Format kennen: Danielle hatte schon 2018 bei Bauer sucht Frau mitgemischt!

Vor knapp zwei Jahren hatte die heute 52-Jährige um das Herz von Bauer Christian in der beliebten Kuppelshow gebuhlt. Die beiden hatten sich ziemlich schnell auf Wolke sieben wiedergefunden – doch die rosarote Brille war nicht von Dauer gewesen. "Wir haben einfach festgestellt, dass es nicht mit uns passt", hatte Danielle damals erklärt. Das Paar hatte einsehen müssen, dass es nicht füreinander geschaffen war.

Doch hat Danielle bei "First Dates Hotel" mittlerweile ihr großes Glück gefunden? In der vorerst letzten Episode datete die Hausfrau Immobilienökonom Thomas. Zwar verstanden sich die beiden von Anfang an gut, der Funke wollte allerdings nicht so wirklich überspringen. Nach den Dreharbeiten haben die anfänglichen Schmetterlinge im Bauch für eine feste Beziehung nicht gereicht.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Christian und Danielle bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Christian und Danielle bei "Bauer sucht Frau"

TVNOW Thomas und Danielle bei "First Dates Hotel" 2020



