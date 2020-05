Ist Tammy Hembrow (26) wieder in festen Händen? Erst vor wenigen Wochen hatte das Insta-Model bekanntgegeben, dass seine Beziehung zum Rapper Jahkoy Palmer gescheitert war. Kurze Zeit später überraschte sie dagegen mit süßen News: Sie hatte sich tatsächlich schon wieder in einen neuen Mann verguckt. Damals gab die 26-Jährige allerdings keine weiteren Informationen dazu preis – jedenfalls bis jetzt. Bestätigt Tammy hier etwa ihre Beziehung?

Seit Kurzem wird die zweifache Mutter mit Erick Delgado in Verbindung gebracht. Unter einem neuen Instagram-Post des Musikers wollen die Fans der Australiern glatt einen Beweis für deren jüngstes Techtelmechtel entdeckt haben. "Verdammt, ich habe mir in die Lippe gebissen", schrieb Erick unter das Video, in dem er die Bissspuren auf seinem Mund zeigt. Tammys kecke Reaktion auf den Clip lautete: "Darf ich [das auch]?".

Auf diesen Flirt ließ sich der 25-Jährige nur allzu gern ein: "Ok, aber nicht zu fest, ich bin sensibel". Nach dieser Unterhaltung waren sich die Follower sicher, dass Erick der Mann sein müsse, über den Tammy kürzlich gesprochen hatte. Bleibt abzuwarten, ob die beiden bald offiziell die Karten auf den Tisch legen!

Instagram / coconutfam Erick Delgado, Sänger

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, YouTuberin

Instagram / coconutfam Erick Delgado, Musiker



