Er ist nicht alleine! Anfang des Jahres überraschte Sido (39) mit einer ungewöhnlichen Beichte: Der Rapper ist süchtig nach Nasenspray. Seit bereits 15 Jahren schleppt der Ex von Charlotte Würdig (41) nun dieses Laster mit sich rum – doch damit ist er offensichtlich nicht alleine. Ein anderer Kollege aus dem Musikbusiness outet sich nun auch als abhängig von Nasenspray: Schlagerstar Olaf Henning (52) kann ebenfalls nicht ohne das Medizinprodukt zum Sprühen!

Das beichtet der 52-Jährige jetzt gegenüber Bild. "Seit 20 Jahren bin ich süchtig nach Nasenspray. Ich kann ohne nicht mehr normal atmen und schon gar nicht singen", erzählt er offen im Interview. Wenn er es nicht benutze, schwellen seine Nasenschleimhäute so an, dass er keine Luft mehr kriege – ein Teufelskreis, aus dem er nicht mehr herauskommt.

In einer Woche verbraucht Olaf sage und schreibe zwei Flaschen dieses Medizinproduktes. "Ich sprühe bestimmt so 30-mal am Tag", so der "Cowboy und Indianer"-Interpret offen. Als ihm vor einem Auftritt mal ein Fläschchen heruntergefallen und zerbrochen sei, habe er sich völlig hilflos gefühlt – singen habe er auch nicht mehr so wirklich gekonnt.

azee / ActionPress Olaf Henning, Schlagerstar

Getty Images Sido bei der 1Live-Krone 2019

DERNER / ActionPress Olaf Henning, Sänger

