Über den Beziehungsstatus von Lili Reinhart (23) und Cole Sprouse (27) gibt es so einige Spekulationen! Nachdem sich die beiden Schauspieler am Set der Erfolgsserie Riverdale kennengelernt hatten, gingen sie auch fernab vom Scheinwerferlicht gemeinsam durchs Leben. Allerdings machten in der vergangenen Zeit immer wieder Gerüchte über eine scheinbare Trennung des Paares die Runde. Jetzt meldete sich erneut ein Insider und offenbarte, die Serien-Stars sollen sich schon vor einiger Zeit getrennt haben!

"Cole und Lili haben sich schon getrennt, bevor die aktuelle Lage kritisch wurde. Sie befanden sich getrennt in der häuslichen Isolation", brachte eine Quelle vor Kurzem die Gerüchteküche weiter zum Brodeln. Gegenüber Page Six offenbarte sie über den aktuellen Beziehungsstatus von Lili und Cole: "Sie bleiben aber gute Freunde." Demnach beendeten die beiden Stars nach langem On und Off ihre knapp dreijährige Beziehung. Eine offizielle Bestätigung der beiden Darsteller gab es bis jetzt allerdings noch nicht.

Die Nachricht von der Trennung kommt nur einige Tage, nachdem der Schauspiel-Kollege Skeet Ulrich (50) bereits das Liebes-Aus vermuten ließ. Auf Instagram hatte sich der "Riverdale"-Star den neugierigen Fragen seiner Follower gestellt, die ihn auch zu Lili und Cole ausquetschten – und dabei erwähnte er: "Ich denke, sie waren ein sehr süßes Paar." Hierbei sprach er bereits in der Vergangenheitsform, was viele Fans aufhorchen ließ.

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse

Instagram / lilireinhart Cole Sprouse mit Lili Reinhart, September 2018

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse auf der Filmpremiere von "Five Feet Apart"



