Joey Heindle (27) plaudert aus dem Nähkästchen! Ganz klar: Der DSDS-Star liebt seine Freundin Ramona Elsener heiß und innig. Der Musiker macht keinen Hehl daraus, dass die Blondine schon einen festen Platz in seiner Zukunftsplanung habe – die beiden Turteltauben wünschen sich eine Hochzeit und auch gemeinsamen Nachwuchs. Vor ein paar Monaten haben sie aber erstmal diesen Beziehungsmeilenstein gemeistert: die erste gemeinsame Wohnung! Wie das Zusammenleben zwischen Joey und Ramona wohl so läuft?

Promiflash hat mal bei dem 26-Jährigen nachgefragt! "Alles super, wir wohnen zusammen und machen eigentlich alles zusammen, sind eigentlich voll das Dreamteam", schwärmt Joey. Trotzdem komme es bei den beiden auch mal zu kleinen Diskussionen. "Aber dann ist nach fünf Minuten auch alles wieder gut. Ich bin aber auch noch nie so gut mit einer Frau klargekommen wie mit ihr", berichtet er weiter. "Normal brauche ich auch mal meinen Freiraum, dass ich ein paar Tage wegfahre, aber das ist bei ihr nicht so."

Bei Joey und Ramona läuft also alles rund. Ebenfalls ein wichtiger Faktor: Auch ihre Vierbeiner haben sich inzwischen gut an die neue Situation gewöhnt! "Die Hunde verstehen sich mittlerweile auch und knurren sich nicht mehr an. Also Dobermann und Zwergspitz, gib dir das mal", freut sich Joey im Interview.

Instagram / ramonaelsener Joey Heindle und seine Freundin Ramona an Weihnachten 2019

Instagram / ramonaelsener Joey Heindle und seine Freundin Ramona Elsener

Instagram / ramonaelsener Ramona Elsener mit ihrem Hund Lio



