Ernste Töne bei Are You The One?! Schon seit ihrem Einzug erlebten Dominic Ewig (24) und Melissa (23) nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen miteinander. Bei den beiden sprang sofort der Funke über und nach ihrem Date waren sie sich sicher, ein Perfect Match zu sein. Umso härter traf es die beiden, als dann das Gegenteil herauskam. Der Gedanke, dass seine Auserwählte nun einem anderen Mann näherkommen könnte, passt Domi gar nicht!

Eigentlich hätten Melissas und seine gemeinsamen Momente gar nicht romantischer sein können: Die Turteltauben kuscheln sich eng einander und tauschen Gedanken aus. Blöd nur, dass die Zweisamkeit schnell ein Ende hat, schließlich hat sich Laurin (22) ein Date mit der 23-Jährigen erspielt. Das sagt dem Fitnessfan gar nicht zu. "Sollte jemand versuchen, dich mir jetzt wegzunehmen oder auszuspannen, fände ich das respektlos", spielt der Influencer auf Laurin an, der hinter Melissa von Anfang sein Perfect Match vermutet hatte. "Ob es dann im Endeffekt so ist oder nicht, wird man dann ja sehen, im besten Falle, dass sich nichts entwickelt", entgegnet Melissa auf Domis Bedenken. Sie wolle eben nach wie vor ihren von Experten ausgewählten Partner finden und alles Weitere auf sich zukommen lassen.

Diese Antwort gefiel ihm überhaupt nicht! "Ich bin dann nicht die zweite Wahl, das kannst du vergessen. Für mich ist das dann gelaufen. [...] Wenn du in diese Box gewählt wirst und da ein Match herauskommt, dann musst du für dich entscheiden. [...] Du stellst so eine Spielshow über deine Gefühle", drückte Dominic sein Unverständnis gegenüber Melissas Plan aus. Bleibt abzuwarten, ob sich die Immobilienkauffrau demnächst tatsächlich entscheiden muss – und wie ihre Wahl ausfällt!

