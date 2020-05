Demi Lovato (27) hat Schmetterlinge im Bauch! Offenbar will die Sängerin ihr Liebesglück nicht für sich behalten. Schon länger wird gemunkelt, dass die "Sober"-Interpretin und der Schauspieler Max Ehrich (28) ein Paar sind. In den vergangenen Wochen tauchten im Netz immer wieder kleine Hinweise auf, die eine Beziehung der zwei vermuten ließen. Nun verzaubert Demi ihre Fans mit ein paar romantischen Aufnahmen der beiden.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Demi mehrere Fotos, auf denen sich die beiden Turteltauben küssen. Eine Verlinkung zum Profil ihres Schatzes Max durfte natürlich auch nicht fehlen, ebenso wenig wie die zahlreichen Herzen und Kussmünder, mit denen die Musikerin ihre Posts verzierte. Man kann es wohl kaum abstreiten, auf ihren Spiegelselfies wirken die zwei überaus happy miteinander. Anscheinend genießen sie ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen. Offenbar haben sie sich nun endlich entschieden, ihre Beziehung nicht mehr aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, so wie noch vor Kurzem.

Ihr Knutschdebüt gaben die frisch Verliebten in dem neuen Musikvideo von Justin Bieber (26) und Ariana Grande (26). Für ihren Song "Stuck with U" ließen sich die zwei Popstars Heimvideos von anderen Musikern, ihren Fans und weiteren Promis zusenden. Auch Demi und Max haben eine kurze Aufnahme dazu beigesteuert. In dem Kuss-Clip tanzten die beiden eng umschlungen vor der Kamera.

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato im April 2020

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Anzeige

Getty Images Ariana Grande auf der Met Gala 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de