Das große Rätselraten geht in die nächste Runde! In der aktuellen Sat.1-Show The Mole kämpften insgesamt zehn Kandidaten um einen Jackpot von bis zu 100.000 Euro. Dabei macht es ihnen ein Verräter aus den eigenen Reihen schwer, denn dieser versucht, die Gruppe zu sabotieren. Nachdem Samara Alessa die Show nun verlassen musste, bleiben noch sechs Teilnehmer übrig. Doch wer von ihnen ist der "Maulwurf"?

"Der 'Mole' hat es gerade so einfach, sich zwischen uns zu tarnen, weil seine schlechte Leistung gar nicht auffällt", stellte Aaron Koenigs in der aktuellen Folge fest, nachdem die Gruppe insgesamt schlecht abgeschnitten hatte. Trotzdem gibt es einige Vermutungen – die Zirkusartistin Samara war sich sicher: "Ich denke, das Spiel im Freizeitpark wäre gut zu sabotieren gewesen, wenn der 'Mole' auf der Position des Läufers gewesen wäre." Bei dieser Challenge im Vergnügungspark hatte Aaron zuvor in dieser Funktion agiert.

Das Misstrauen unter den Kandidaten steigt zwar immer mehr, doch trotzdem ist sich die Gruppe uneinig. "Wenn ich entscheiden müsste, wer der 'Mole' ist, dann hätte ich Jessica gesagt. Sie macht es perfekt, von ihr würde es keiner erwarten", vermutete Yves-Len Unser entgegen der Meinung seiner Mitstreiter.

