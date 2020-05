Für diese Kandidatin ist The Mole jetzt vorbei! In der aktuellen Folge kämpften die verbliebenen sieben Teilnehmer nicht nur erneut um einen Gewinn von bis zu 100.000 Euro, sondern versuchten auch wiederholt "den Maulwurf" zu entlarven. Dessen Aufgabe ist es, die Gruppe zu behindern und dabei unentdeckt zu bleiben. In der vergangenen Folge konnten die Kandidaten den Rauswurf von Samara Alessa rückgängig machen – sie bekam eine zweite Chance in der Sat.1-Show. Jetzt muss Samara allerdings endgültig ihre Koffer packen!

In der Entscheidungsrunde musste die Gruppe wieder Fragen über den "Mole" und die scheinbaren Indizien beantworten. Die Ergebnisse dieses Fragebogens entschieden dann über das Weiterkommen. Wer hat also am wenigsten über den tückischen "Maulwurf" herausgefunden? Die Zirkusartistin Samara hatte die wenigsten Übereinstimmungen, wusste also am wenigsten – damit landete sie auf dem letzten Platz und musste das TV-Format verlassen. Die Moderatoren Alec Völkel (48) und Sascha Vollmer (48) von der Band The BossHoss begleiteten sie zum zweiten Mal zum Taxi.

In der nächsten Folge werden also noch die übrigen Kandidaten Aaron Koenigs, Martin Borgmeier, Colleen Schneider, Paula Krämer, Yves-Len Unser und Jessica Born unter der Sonne Argentiniens um den großen Jackpot kämpfen. Auch "der Maulwurf" wird weiter sein Bestes geben, um es der Gruppe so schwer wie nur möglich zu machen.

Anzeige

Instagram / samaraalessa "The Mole"-Kandidatin Samara Alessa

Anzeige

Instagram / samaraalessa "The Mole"-Kandidatin Samara Alessa

Anzeige

SAT.1/Florentin Becker - BECKER FILMS / Florentin Becker "TheMole"-Moderatoren Sascha Vollmer und Alec Völkel



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de