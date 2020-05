Wie gefällt euch Sabrina Mockenhaupts (39) Namenswahl? Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin und ihr Ehemann Kay Gregor verkündeten am Mittwoch zuckersüße Neuigkeiten: In den frühen Morgenstunden hatte sie ihren ersten Nachwuchs zur Welt gebracht. Mit der Ankunft des Babys und einem ersten süßen Foto von einem Minifuß offenbarten sie auch, dass ihre kleine Tochter Ruby Olivia heißt! Doch was denken die Promiflash-Leser über den Namen?

In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 27. Mai, 22:50 Uhr) gaben insgesamt 3.164 User ihre Stimme ab. Und das Ergebnis ist eindeutig: 77,7 Prozent (2.460 Stimmen) finden den Namen total schön. 22,3 Prozent (704 Stimmen) hingegen hätten an der Stelle der Eltern eine andere Wahl getroffen. Doch die frischgebackene Mama ist total zufrieden. Sie postete einige Stunden nach Geburt noch einmal süße kleine Bauklötze in ihrer Instagram-Story, die den Namen ihrer kleinen Maus bildeten.

Bis auf die Baby-News und die Namens-Enthüllung hält sich Mocki allerdings seit der Geburt im Netz zurück und genießt die Zeit mit ihrem Familienzuwachs. Ob es schon bald ein erstes Foto ihres kleinen Mädchens geben wird, bleibt vorerst abzuwarten.

Anzeige

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt

Anzeige

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupts Baby Ruby Olivia

Anzeige

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt in der 36. Schwangerschaftswoche



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de