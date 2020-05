Endlich war es so weit! Seit etwa zwei Monaten geht Ben Affleck (47) mit Ana de Armas (32) durchs Leben und die zwei machen in der Öffentlichkeit auch kein Geheimnis daraus, wie glücklich sie offenbar miteinander sind. Mit einem Schritt mussten die zwei in ihrer Beziehung bislang jedoch warten: Der Batman-Star durfte seiner neuen Freundin seine drei Kinder noch nicht vorstellen. Ex Jennifer Garner (48) hielt den Zeitpunkt für verfrüht. Jetzt wurden Ana, Ben und seine Kinder aber plötzlich zusammen gesichtet!

Paparazzi haben nun die beiden Turteltauben mit Bens Sprösslingen Violet (14), Seraphina (11) und Samuel (8) beim gemeinsamen Spaziergang in Los Angeles abgelichtet. Zusammen mit ihren zwei Hunden schlenderten die beiden gemächlich auf der Straße entlang. Die Sorgen seiner Ex-Frau, dass es für ein Kennenlernen der Kinder noch zu früh sei, haben sich wohl gelegt. Wie ein Insider US Weekly erzählte, vertraue Jennifer Ben bei dem, was er mit den gemeinsamen Kindern macht. "Obwohl es traurig ist, ihn weiterziehen und so glücklich zu sehen, ist sie letztendlich glücklich, dass er glücklich ist und mit seinem Leben an einem guten und gesunden Ort ist", fügte die Quelle hinzu.

Ben und Jennifer versuchen trotz der Trennung noch gut als Team zusammenzuhalten und gemeinsam für ihre Kinder da zu sein. Die "Peppermint"-Darstellerin hat die neue Freundin ihres Ex-Mannes sogar schon mehrmals persönlich getroffen und soll sich gut mit ihr verstehen.

MEGA Ana de Armas mit Ben Afflecks Sohn im Mai 2020 in Los Angeles

MEGA Ana de Armas und Ben Affleck mit seinen Kindern im Mai 2020 in Los Angeles

Getty Images Ben Affleck im März 2020 in Los Angeles

