Ana de Armas (32) bestätigt endlich ihre neue Liebe! Seit Januar hatte es Gerüchte gegeben, dass die Schauspielerin mit Ben Affleck (47) anbandelt. Kurz danach waren die beiden Stars auch zusammen im Urlaub gewesen und wurden bis heute immer mal wieder gemeinsam von Paparazzi abgelichtet. Auf ein Liebes-Outing warteten die Fans allerdings vergeblich – bis jetzt: Ana teilt die ersten Pärchenfotos mit ihrem Freund!

Ana wurde am vergangenen Donnerstag 32 Jahre alt. Mit einigen Schnappschüssen auf Instagram bedankte sie sich bei ihrer Community für die vielen Glückwünsche. Gleichzeitig nutzte sie die Gelegenheit, um ihr privates Glück öffentlich zu machen: Sie postete gleich zwei knuffige Bilder mit dem Schauspieler. Auf einem schmiegen sie sich eng aneinander und machen ein Selfie – auf dem anderen blicken sie Arm in Arm in den Sonnenuntergang.

Ob das Paar hofft, mit den Bildern auch die vielen Fotografen loszuwerden, die ihnen ständig auf den Fersen sind? Nachdem Ana und Ben in den vergangenen Wochen immer wieder vor die Linse geraten waren, platzte dem 47-Jährigen vor Kurzem der Kragen. Er schnauzte einen Paparazzo an, der sie wieder einmal belagert hatte.

Instagram / ana_d_armas Ben Affleck und Ana de Armas

Instagram / ana_d_armas Ana de Armas an ihrem 32. Geburtstag

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Ben Affleck und Ana de Armas im April 2020



