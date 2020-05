Sie pflegen immer noch ein ziemlich gutes Verhältnis zueinander! Am Dienstag feierte Scott Disick seinen 37. Geburtstag. Zu diesem Anlass gratulierte ihm die Familie seiner Ex-Freundin Kourtney Kardashian (41) herzlich im Netz und widmete dem selbst ernannten Lord liebevolle Worte. Doch alleine hat er sein Jubiläum offensichtlich nicht verbracht: Netz-Beiträge deuten jetzt darauf hin, dass Scott seinen Ehrentag zusammen mit Kourtney und den drei gemeinsamen Kindern zelebriert hat!

Aktuell verbringt die 41-Jährige einen entspannten Urlaub mit ihren Kids in Utah – bei dem auch der Unternehmer dabei sein könnte. Denn: Sowohl in Scotts als auch in Kourts Instagram-Story tummelten sich vergangenes Wochenende ziemlich identische Schnappschüsse. Der 37-Jährige teilte nämlich vor wenigen Tagen seine Aussicht auf einen Pool, die der Keeping up with the Kardashians-Star zuvor ebenfalls postete.

Doch wo war seine Noch-Freundin Sofia Richie (21)? Aktuell soll es bei den beiden ordentlich kriseln – so sehr, dass der TV-Star und das Model erst einmal auf Abstand gegangen sind. "Scott und Sofia haben eine Beziehungspause, bis er sein Leben noch besser in den Griff bekommt. Er befindet sich gerade an einem soliden Punkt und versucht, sich immer weiter zu verbessern und sich auf die Arbeit zu konzentrieren, aber er muss sich beweisen", erklärte eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihren Kinder Reign und Penelope

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Unternehmerin

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model



