Katy Perrys (35) Vorfreude muss immer größer werden! Die schöne Musikerin erwartet derzeit gemeinsam mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (43) ihr erstes Kind. In dem Musikvideo zu ihrem Song "Never Worn White" hatte die Sängerin Anfang März zum ersten Mal ihren wachsenden Bauch präsentiert. Nun, knapp drei Monate später, ist dieser schon richtig groß geworden – und hat gerade noch einmal ordentlich Schub gemacht!

Das ist nun auf neuen Fotos zu sehen, die Katy auf ihrem Facebook-Profil veröffentlichte: Auf den Spiegel-Selfies blickt die 35-Jährige zunächst mit einem Lächeln, dann mit einem ungläubigen Gesicht in die Kamera. Kein Wunder: Unter ihrem silberfarbenen Oversize-Kleid steht ihr runder Babybauch deutlich hervor und ist sehr viel üppiger als auf früheren Bildern! Das fiel auch ihren Fans auf: "Oh mein Gott – Baby-Katy wächst so schnell!", schrieb ein Bewunderer in den Kommentaren, ein anderer erklärte sogar: "Eine Schwangerschaft hat noch nie so gut ausgesehen!"

Die "I Kissed A Girl"-Interpretin scheint ihre Schwangerschaft tatsächlich total zu genießen. So verriet sie erst kürzlich, welchen Gelüsten sie im Moment liebend gerne nachgebe: Kuchen und saure Gurken! "Seit ich schwanger bin, haben sich meine Geschmacksknospen tatsächlich erweitert", scherzte die Blondine in einer TV-Show.

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Facebook / Katy Perry Katy Perry, Musikerin

Getty Images Katy Perry, März 2020



